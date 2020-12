Krunic a MTV: "Siamo un grande gruppo. Le assenze? Chi giocherà darà il massimo"

Prima del match contro la Lazio, Rade Krunic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul momento: "Io sto bene e anche la squadra. Spiace per certe assenze, ma chi giocherà darà il massimo. Speriamo di vincere".

Sul suo ruolo in un centrocampo a due: "Mi trovo bene. Il mio ruolo preferito in questo modulo non c'è, ma ho imparato diverse cose in questo ultimo anno. Devo ovviamente migliorare, spero di fare bene oggi".

Sul gruppo: "C'è un grande gruppo. Anche chi è in panchina è coivolto. La cosa più importante è vincere. Speriamo di continuare così".