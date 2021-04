L. Colombo: "Il gol al Bodo/Glimt è stato speciale, mi sono fatto trovare pronto dopo il forfait di Ibra"

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito alla Cremonese, ha rilasciato queste parole a goal.com sul suo esordio tra i professionisti il 12 giugno 2020 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Diavolo e la Juventus e sul suo primo gol segnato contro il Bofo/Glimt nei preliminari di Europa League: "Non mi ricordo cosa mi ha detto Pioli, in quelle situazioni prevale l’emozione. Di solito quando si fanno gli esordi si tende sempre a entrare un po' spensierati, personalmente mi sono passate davanti tante immagini in quel momento, le immagini di tutto il mio percorso nel settore giovanile, di tutti gli sforzi e sacrifici che ho fatto durante gli anni. E’ stato veramente un grande premio personale, lo possiamo definire così. Il gol al Bodo/Glimt? Quella rete ha avuto un sapore specialissimo perché noi attaccanti viviamo per il goal. Dovevo farmi trovar pronto in quella situazione perché c’era stata poche ore prima la notizia della positività di Ibrahimovic, dovevo rispondere con i fatti e ho cercato di immagazzinare tutta la voglia, tutta la forza che avevo e per fortuna è andata bene".