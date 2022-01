L'ex tecnico di Botman: "Al Milan lo vedrei bene. Sarebbe un gran colpo: è un leader"

Gery Vink, tecnico di Sven Botman ai tempi delle giovanili dell'Ajax, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul possibile acquisto per il Milan: "Chi prende Botman fa un affare? Direi di sì, sistema la difesa per 10 anni. Al Milan lo vedo bene con Tomori. L'inglese è veloce, Sven è un fenomeno nell'uno contro uno. Fisicamente sovrastava già i suoi coetanei, anche troppo. Il suo punto debole è la velocità. Non è uno da spazi larghi, se lo punti in campo aperto va in difficoltà, così gli dissi di trasformare questa debolezza in un punto di forza. ‘Gioca d’anticipo, usa il fisico, mettiti davanti all’avversario’. Abbiamo lavorato mesi. La sua qualità è la tecnica di base: ha un bel lancio lungo, imposta bene. In più mancino: fa sempre comodo".

Il Milan deve sbrigarsi a prenderlo?

"Direi di sì. Sarebbe un gran colpo. È un leader, ha personalità. In più i rossoneri hanno una gran tradizione di olandesi, quindi casca bene".