La Serie A e il problema sudamericani. Lippi: "Così gli allenatori non possono lavorare"

Non le sembra che questo andare per Nazionali influenzi pesantemente il campionato? E' questa una delle domande poste a Marcello Lippi, nell'intervista al Corriere dello Sport: "Direi proprio di sì. Vale soprattutto per chi ha tanti sudamericani in squadra. Di chi è la colpa? Delle confederazioni competenti, che non hanno voluto cambiare la formula delle loro qualificazioni al Mondiale".

Che cosa si potrebbe fare per garantire insieme l’attività delle Nazionali e quella delle società?

"Quando allenavo i sudamericani mi arrivavano il venerdì e toccava valutarne bene la condizione. All’epoca i grandi club ne avevano anche otto o nove. Significa che quella settimana praticamente non si lavorava. Il giovedì ancora oggi arrivano gli europei con due partite disputate e si fa lavoro defaticante. Il sabato mattina se sei fortunato puoi provare la squadra. Hai un’ora di allenamento, non di più. Nel caso attuale invece chi si presenta il sabato mattina ha ben poche chance di andare in campo la domenica".