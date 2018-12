Lazio, Cataldi sulla corsa Champions: "Nessuno è scappato in classifica, anche il Milan ha pareggiato"

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, è intervenuto a margine dell'evento o "Lazio nelle scuole" presso l'Istituto Comprensivo Barbara Rizzo. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di lalaziosiamonoi.it sulla corsa Champions: "Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo il pari contro la Samp? La cosa positiva è che nessuno sia scappato in classifica, il Milan anche ha pareggiato. Dobbiamo rivedere qualcosa. Sicuramente ci sono state cose buone, alcune partite potevano essere perse e invece siamo riusciti a fare un punto. Nella partita di sabato dispiace per come è arrivato il pareggio. C'è rammarico. In questi momenti bisogna lavorare e basta".