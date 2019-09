Lazio, Tare: "No al Milan? Scelta d’amore"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rifiutare la proposta del Milan: "Prima di andare via da qui ci penserò sempre molto bene. Boban lo conoscevo. È stato un mio idolo, lui sa il motivo. Paolo lo conoscevo da giocatore e ho avuto modo di conoscerlo meglio. È una persona esemplare. Ho toccato con mano l'atto di amore che hanno compiuto. Anche la mia è stata una scelta d'amore. Ho capito che andare via dalla Lazio sarebbe stata una cosa sbagliata. Ho deciso con il cuore, non per soldi".