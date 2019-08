Leao: "Vi spiego la mia esultanza. Sono qui per dare il massimo"

Rafael Leao, nuovo acquisto rossonero, ha spiegato a Milan TV la sua esultanza dopo i gol e le sue caratteristiche tecniche: "Ho iniziato ad esultare così ai tempi dello Sporting Lisbona. Era il mio modo di esultare con mio padre nelle partite in cui non era allo stadio. Era come se facessi una chiamata a mio padre per dirgli: 'Ho segnato un altro gol per te, papà'. E' nata cosìSono veloce e mi piace puntare l'uomo. Mi piace fare assist, ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. E' importante dare una mano e giocare per la squadra. Nono sono individualista, gioco per la squadra e provo sempre ad aiutare i miei compagni. Sono venuto qui per dare il massimo. Se sono arrivato qui è grazie anche al lavoro che ho fatto. Devo dimostrare il mio valore in campo. Sento di essere arrivato in un grande club e che i miei compagni mi aiuteranno. Sono qui per dare il massimo".