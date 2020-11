Lecce, Corvino: "Ad agosto avevo offerto due milioni per Hauge, ma poi è arrivato il Milan..."

Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica del Lecce, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato su Jens Petter Hauge: "Da tempo seguivo i tornei scandinavi per cercare opportunità a basso costo nei cosiddetti campionati alternativi. Così ho visto più volte all’opera Hauge nel Bodoe e mi ha colpito per le sue caratteristiche: in quella fase cercavo un’ala di qualità per il 4-3-3. Tant’è vero che ad agosto ho offerto due milioni al club norvegese attraverso il suo agente Atta. E il dialogo era in pieno corso. Poi, è arrivato il Milan e mi fa piacere che Jens Petter abbia colto un’opportunità così importante per la sua carriera".