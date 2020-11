Leicester, Praet rivela: "Vicino al Milan quando c'era Giampaolo"

Dennis Praet, centrocampista del Leicester, ha confermato di essere stato vicino al Milan dopo l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo, suo ex tecnico alla Sampdoria. Ecco le parole del giocatore belga a VoetbalNieuws.be: "E' vero che sono stato vicino al Milan quando è arrivato Giampaolo, con cui avevo un ottimo rapporto. Leicester? Volevo giocare in Premier League e andare al Leicester è stata un'ottima scelta".