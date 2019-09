Lentini: "Milan, perdere il derby taglia le gambe. E su Leao..."

In vista di Torino-Milan, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Gigi Lentini, ex di entrambe le squadre: "Perdere il derby taglia le gambe, lascia scorie che servirà tempo per ripulire. Dai granata mi sarei aspettato qualcosa in più, per come avevano approcciato la stagione: la somma delle situazioni che stanno vivendo entrambe produrrà una gara brutta, tesa, tosta. La posta in palio, anche se siamo soltanto alla quinta giornata, è alta alla luce dei risultati recenti. Quarto posto? Non è facile, anzi sarà molto complicato, però la possibilità c’è, sia per il Toro che per il Milan". Una considerazione anche su Leao: "Interessante, il portoghese: è veloce e talentuoso, ma ancora poco concreto, come capita spesso ai giovani".