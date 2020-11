Lille-Milan, Bennacer è l'MVP del match tra rossoneri e francesi

Dopo il pareggio con il Lille, il Milan ha reso noto sui propri profili social l'MVP del match tra rossoneri e francesi. I tifosi hanno scelto Ismael Bennacer, protagonista di una prestazione solida e di qualità. L'algerino, in particolare, supera Theo e Castillejo.

🥇 #LOSCMilan: @emirates MVP 🥇

Another solid performance for our midfielder, well done @IsmaelBennacer



Prestazione di sostanza e temperamento, Bennacer è il vostro MVP di ieri sera#UEL #SempreMilan pic.twitter.com/BSBRYirNZm