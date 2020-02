Lippi: "Ibra acquisto decisivo. E quando entrerà in condizione..."

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato di Ibrahimovic: "Ha fatto bene il Milan che s’è assicurato un giocatore, Ibra naturalmente, che da quando è arrivato ha avuto un impatto determinante nel cambio di marcia della squadra. Per quello che si è visto finora è stato il nuovo acquisto più decisivo. Ha una forza straordinaria e, cosa importante, si vede che non è ancora al massimo, per forza di cose. Ma il suo impatto con la squadra e soprattutto con i compagni è stato devastante. Avevano proprio bisogno di lui, della sua forza e del suo carisma. E quando entrerà in condizione...".