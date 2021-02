Lippi non ha dubbi: "Il Milan lotterà fino in fondo per lo scudetto"

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport. Lippi si è soffermato a commentare tutto il weekend calcistico. Vi riportiamo le sue parole che riguardano il Milan. Lippi: “I rossoneri restano in piena corsa per lo scudetto nonostante la sconfitta contro lo Spezia, e ci mancherebbe altro. Hanno colmato, dopo il mercato, anche l'unica lacuna che avevano, ovvero la profondità della panchina. Voglio fare un complimento poi allo Spezia, è la squadra che mi piace di più in Serie A. Vincenzo Italiano sta facendo un grandissimo lavoro perché venire dalla Serie B e fare queste cose è una grande cosa. Tornando al Milan, dico che lotterà fino alla fine, ne sono certo. Le sue rivali saranno l’Inter e la Juventus. Quando in rosa si hanno Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, le chance di vincere aumentano perché i campioni fanno la differenza”.