LIVE MN - Florenzi: “In spogliatoio avevamo la testa bassa. Ci porteremo dietro questa esperienza”

Alessandro Florenzi, terzino rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Milan-Liverpool: "Tanto ramarrico? È vero, il rammarico è tanto. Dentro gli spogliatoi eravamo tutti con la testa bassa, abbiamo capito quanto fosse importante per noi questa Champions, che ci è sfuggita per dettagli. Questa rabbia che abbiamo dentro dobbiamo metterla da parte e tenercela stretta, ricordare che questi sono i momenti che ti fanno crescere. Vogliamo giocare la prossima Champions e rivivere queste emozioni: adesso non è finita, può essere l'inizio di una bella cosa. Ora dobbiamo dare il massimo per i due obiettivi che ci restano".

Quanto è ancora grande il gap con il Liverpool e con le altre squadre del girone?

"Siamo arrivati alla fine a giocarci tutto all'ultima partita. Se andate a vedere le nostre sconfitte, non sono mai state larghe ma di un gol. Questo fa sì che, come ho detto prima, la Champions League sia una questione di dettagli: li paghi a gran prezzo, questa sera siamo stati alla pari di una grande squadra, ora dobbiamo fare il massimo per centrare i nostri obiettivi e rivivere il prossimo anno queste emozioni".

Vi dà comunque più consapevolezza aver affrontato un girone così ed in questo modo?

"Sicuramente tanta consapevolezza di essere non alla pari di alcune squadre europee, le più forti, ma un gradino sotto. Che però si può colmare: l'esperienza ha fatto il suo in questo girone. Sotto questo profilo siamo cresciuti tanto e ce lo porteremo dietro il prossimo anno".