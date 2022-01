LIVE MN - Pioli: "Tomori, mentre correva, ha sentito qualcosa di strano al ginocchio. Gabbia-Kalulu affidabili"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza post Milan-Genoa di Coppa Italia: "È evidente che non mi sia piaciuto come la squadra ha giocato nel primo tempo; non sono riusciot a stimolare e a motivare la squadra come pensavo di aver fatto. L'approccio non è stato stranamente quello giusto e così si complicano le cose. Siamo rimasti lucidi, abbiamo cambiato passo, ritmo e qualità di gioco e abbiamo vinto una partita che era diventata difficile".

Come è stata la dinamica dell'infortunio di Tomori?

"Non ha avuto torsioni, distorsioni. o un trauma diretto. Mentre correva ha sentito qualcosa di strano al ginocchio e non se la sentiva di continuare... Saranno fatti esami nei prossimi giorni".

Le prestazioni di Gabbia e Kalulu cambieranno qualcosa anche dal punto di vista del mercato?

"Ci stanno convincendo che siano giocatori molto affidabili, da considerare titolari del Milan"

Il terreno di San Siro sta soffrendo...

"È stato molto importante passare il turno, vincere soffrendo ci aiuterà a crescere in modo positivo. Il terreno? Le squadre tecniche e più attente sanno gestire bene le situazioni anche su un terreno non ideale; noi dobbiamo essere preparati anche da questo punto di vista".