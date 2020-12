Liverani: "Il Milan, con o senza Ibrahimovic, è una squadra diversa"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Parma Fabio Liverani ha espresso il suo parere sulle squadre favorite per il campionato. Queste le sue parole: "La Juventus resta una favorita per lo scudetto. Si sono avvicinate Inter senza coppe e Napoli che ha una rosa molto importante. Tra le altre anche il Milan che sta facendo un grande campionato. I rossoneri, con o senza Ibra, sono un'altra squadra"