Lorini: "Avevo segnalato Alphonso Davies al Milan. La riposta fu positiva ma il Bayern Monaco ebbe la meglio"

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex calciatore rossonero Giovanni Lorini ha raccontato un curioso aneddoto legato ad un interesse del Milan per Alphonso Davies. Lorini, infatti, da diversi anni collabora con i Milan camp in giro per il mondo e in Canada aveva avuto modo di osservare da vicino la giovane stella canadese del Bayern Monaco. Queste le sue parole: "Stavo lavorando in un camp milanista in luglio, ci invitano a vedere l’amichevole tra Whitecaps e Crystal Palace, inglesi. A metà ripresa, entra questo ragazzino, attaccante esterno. Mi colpisce subito come personalità, capacità di corsa e tecnica, è ambidestro e giovanissimo. Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società: 'Questo ragazzo è da seguire'. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane. I Whitecaps l’hanno messo subito sotto contratto e le pretese erano elevate, sui sei milioni per un quindicenne. A noi era piaciuto, ma probabilmente anche al Bayern. Ho continuato a seguirlo anche personalmente. Ne ho parlato con qualche agente che ha cercato di proporlo ad altri club italiani ma il Bayern è stato più bravo. O più ricco".