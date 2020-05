Lotti: "Il contagiato deve essere considerato al pari di un infortunio"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex ministro dello sport Luca Lotti ha parlato della ripartenza del calcio. Queste le sue parole: "Il contagiato purtroppo deve essere considerato alla pari di un infortunio. Se vogliamo ripartire dobbiamo considerare le condizioni della persona, non è che in stabilimenti balneari o alberghi trovi un positivo chiudi tutto. Che succede poi se si trova un contagiato a novembre 2020? Vincoleremmo anche il prossimo campionato. Se poi si decide di stare sulla linea francese, allora il Governo decide e si vede chi va in Champions, chi retrocede e tutto questo. Oggi, dopo riflessioni ed aver messo sotto controllo il contagio, si è fatto finalmente ripartire una buona parte del sistema economico, e spero che ora sia diano certezze e garanzie perché questo mondo, così come le altre discipline, ha bisogno di certezze".