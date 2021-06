Lucescu sicuro: "L'Italia vincerà l'Europeo, mi ha impressionato e divertito di più"

Intervistato da Tuttosport, Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, parla così dell'Europeo in corso: "Chi vince Euro 2020? L’Italia. Sono sincero e non lo dico soltanto perché sono legato all’Italia. Finora la Nazionale di Mancini è quella che mi ha impressionato e divertito di più, ma soprattutto è quella che ha dimostrato di essere più di tutte squadra. È un gruppo vero. Mancini ha dimostrato di avere le idee chiare e merita tanti applausi. L'Ucraina? È in crescita. E contro la Svezia, negli ottavi, se la gioca. È un bell’Europeo, equilibrato. Oltre all’Italia, mi intrigano Croazia e Germania".