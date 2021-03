Luis Enrique su Ibra: "Resta un punto di riferimento e nonostante l'età le sue virtù sono ancora tante"

Intervenuto in conferenza stampa, il Ct della Spagna Luis Enrique ha parlato di Ibrahimovic, prossimo avversario all'Europeo di giugno. Queste le sue parole: "Su di lui è meglio che risponda il ct svedese. È un giocatore che resta un punto di riferimento e nonostante l'età le sue virtù sono ancora tante. Arriverà il momento in cui dovremo affrontarlo, sicuramente ha dimostrato di essere ancora in grande forma in Serie A e valuteremo con attenzione la sua eventuale presenza all'Europeo".