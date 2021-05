Lupo: "Donnarumma avrebbe dovuto essere più chiaro nei confronti del proprio agente"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo ha parlato della questione Donnarumma. Queste le sue parole: “Facevo il tifo affinché restasse al Milan. Sarebbe stato un bel segnale di romanticismo. In certi valori credo ancora. Donnarumma avrebbe dovuto essere più chiaro nei confronti del proprio agente. Il Milan gli ha permesso di essere dov’è. Ma non ho condiviso questi tentennamenti. Faccio i complimenti al Milan che ha dato un segnale su come vanno gestite certe situazioni”.