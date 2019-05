M. Colombo: "Ecco perchè Leonardo e Gattuso hanno lasciato il Milan. Panchina? Jardim potrebbe essere un'opzione"

Intervenuto a Radio Sportiva, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del momento del Milan: "La mancata qualificazione alla Champions ha spinto la società ad intervenire in una politica di ringiovanimento della rosa e taglio degli ingaggi. Questo ha spinto Leonardo e Gattuso a lasciare. Gazidis? Se a Londra curava solo la parte commerciale e finanziaria, a Milano sorveglia anche la parte meramente sportiva. Di conseguenza il raggio di azione di Leonardo si è notevolmente ristretto. Gazidis non ha mandato via Leonardo, è Leonardo che non se la sente di non aver completa indipendenza nelle scelte. Se Galliani e Berlusconi venivano accusati di comprare campioni che avevano già dato, ora la linea è diametralmente opposta. Gazidis punta ad un nuovo allenatore che abbia un profilo internazionale alla Jardim, che potrebbe essere un'opzione".