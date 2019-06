Maccarone: "Giampaolo è la scelta giusta per il Milan, ma gli va dato tempo"

Massimo Maccarone, attaccante che in passato ha lavorato con Marco Giampaolo al Siena e all'Empoli, ha commentato così il suo probabile arrivo sulla panchina del Milan: "E' uno che insegna calcio, mettendo molto bene in campo le sue squadre. Poi, cosa fondamentale, ogni giocatore sa sempre quello che deve fare in tutte le circostanze. Ciò è molto importante, perchè hai sempre punti di riferimento, sai dov'è il tuo compagno. Il tutto si traduce in un gioco migliore sia a livello singolo che globale. Per il progetto giovani del Milan è la scelta giusta. Va detto una cosa però: gli va dato tempo per far sì che le sue idee mettano bene le radici dentro la squadra. Un conto è la teoria, un conto è la pratica in partita. In Italia, però, si guarda spesso al risultato immediato. Ma se il Milan vuole perseguire un percorso di crescita deve stare vicino a Giampaolo e dargli tempo. Solo così la programmazione può dare i suoi frutti".