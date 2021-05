Maignan: "Felice che con il Milan le cose siano andate veloci"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha parlato così del suo futuro in Italia: "Per ora non parlo ancora italiano, ma Rabiot mi sta già insegnando qualche parola. Lo ascolto, me ne spiega il significato e cerco di imparare. Prenderò delle lezioni quest’estate, ma solo dopo l’Europeo su cui adesso sono molto concentrato. Sono felice che con il Milan le cose siano andate veloci, anche per chiudere il capitolo Lilla che mi ha permesso di arrivare fino a qui".