Maiorino: "Ibra e Giroud possono coesistere. Locatelli? Aveva bisogno di continuità"

Rocco Maiorino, ex diretore sportivo del Milan, si è così espresso a SkySport sul calciomercato rossonero: "Ibra e Giroud? Secondo me possono giocare insieme, possono coesistere. C'era bisogno di un altro attaccante di peso: Ibrahimovic è fondamentale nello spogliatoio, ma non potrà giocare tutte le partite. Locatelli? Si intravedevano al Milan talento e potenzialità. Da noi era sempre molto tranquillo. Aveva bisogno di un po di continuità e di un ambiente che lo potesse far crescere; nella sua crescita De Zerbi è stato fondamentale".