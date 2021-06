Maiorino su Suso: "Lo avevamo preso perchè Honda doveva partire per la Coppa D'Asia"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex Milan Rocco Maiorino ha parlato dell'acquisto di Suso ai tempi del Milan. Queste le sue parole: "Dell'affare Suso ricordo che era un mercato di gennaio e noi avevamo Honda che doveva andare in Coppa D'Asia e dovevamo prendere un calciatore giovane e che potesse sostituirlo. Era in scadenza con il Liverpool e lo avevo già bloccato per l'estate, poi la trattativa si è accelerata e lo abbiamo preso per circa 250'000 euro"