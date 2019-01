Malagò: "Zaniolo a metà tra Totti e Kakà"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport della quale vi proponiamo uno stralcio: "Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo. Era giusto allora esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa".

Dialogare per portare a casa risultati, a partire da una riforma dello sport punitiva. "Siamo in costante contatto ogni giorno per questo. C’è una legge, ma quello che conta sono i decreti attuativi. Con quelli possono determinare una situazione propositiva per tutti".

Il tema che scotta è quello del portafoglio. "Trovo riduttivo fare un discorso solo di soldi. Conta il perimetro del ruolo. Il resto, consegue. Il problema è di chi fa cosa e di chi non lo fa. Su questo c’è sintonia. L’indipendenza dello sport la debbono e la vogliono riconoscere".

Tutti pazzi a Roma per Zaniolo. "L’ho detto in epoca non sospetta: mi ricorda metà Totti e metà Kakà…Hai saputo di Allan? Il Napoli ha chiesto 120 milioni …Giocatore impressionante, dopo Cristiano Ronaldo il più importante del campionato".