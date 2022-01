Maldera: "Milan, punto importante in ottica Champions"

Nel post-partita di Milan-Juventus su Milan TV, Andrea Maldera ha commentato così il pareggio tra rossoneri e bianconeri: "E' stata una partita intensa, con tanti contrasti. Hanno provato entrambe a vincerla, forse il Milan un po' di più, ma anche la Juve è entrata in campo per vincere. Nella ripresa, il Milan è stato meno propositivo. A volte le partite vanno lette, abbiamo preferito stare più bassi e rischiare pochi. In ottica Champions è un punto importante perchè permette di tenere a distanza la Juve. Peccato per alcune situazioni che non abbiamo sfruttato".