Maldini a Sky: "Lo spirito non manca mai, con la vittoria due risultati. Il rinnovo di Kessie? Ci siamo già mossi"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro.

Sul momento: "La nostra storia recente ci deve far capire che il Milan ha tante facce, deve sempre avere lo spirito che ha dimostrato nel 98% delle gare nel 2020 e 2021. Lo spirito non manca mai, a volte cambiando tanti interpreti cambia anche la qualità e di fronte a grandi avversari si fa più fatica".

Sul fatto che potrebbe andare bene anche un pari: "Con una vittoria si otterrebbero due risultati, si terrebbero le quinte più o meno a dieci punti e non si mollerebbe per il primo posto".

Su Ibrahimovic: "Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni, la sua importanza è sul campo ma anche fuori".

Sul Milan: "La società ha lavorato in una certa maniera, l'allenatore s'è allineato alla società, i giocatori hanno dimostrato il loro talento. Una continuità così si ha solo se tutti tirano dalla stessa parte".

Sul rinnovo di Kessie: "Ci siamo già mossi per lui e per gli altri in scadenza 2022, come Calabria. Non abbiamo ancora raggiunto uno di questi obiettivi ma stiamo lavorando".

Su Gattuso: "E' un allenatore in evoluzione continua, la fortuna di ogni tecnico è aprire la propria mente".