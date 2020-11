Maldini a Sky: "Siamo intenzionati a tenere Calha, bisogna essere contenti in due. Scudetto? La parola non mi fa paura"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Napoli-Milan.

Sull'assenza di Pioli: "Ognuno la vive alla propria maniera, ognuno ha un carattere diverso. Daniele è molto tranquillo. L'incidenza dell'allenatore è maggiore in era Covid perché le cose dette dalla panchina si sentono di più".

Su Gattuso: "Rino è Rino, è un allenatore ormai completo, è la sua seconda esperienza di altissimo livello. E' l'allenatore giusto per il Napoli, è la squadra più tecnica del campionato, sta facendo un lavoro pazzesco. Quando ci vediamo parliamo di famiglia, ci sono cose più importanti del calcio".

Sul rinnovo di Calhanoglu: "Ci sarà sicuramente un approccio, la nostra intenzione è provare a tenerlo, come stiamo provando a tenere Donnarumma. Dobbiamo essere contenti in due, lui è abbastanza sereno. E' un ragazzo che dava l'anima anche quando non faceva prestazioni eccezionali, ha una sensibilità diversa, questo può essere un punto di forza e un punto debole".

Sullo scudetto: "La parola scudetto non mi fa paura, se noi non dovessimo vincerlo non saremo arrabbiati, saremo arrabbiati se non arrivassimo al massimo del nostro potenziale. Se dimostreremo questa continuità fino al prossimo maggio perché non proporci? Mi ricordo di vittorie di scudetti e Champions dove se non ci avessimo creduto fino alla fine non ci saremmo mai arrivare. Se non dovesse arrivare tuttavia non sarebbe una delusione".

Sul Napoli di Maradona: "Diego era il più forte di tutti, era la sfida scudetto di quegli anni. Tutto è iniziato da quella vittoria al San Paolo, se non avessimo vinto quella gara non saremmo arrivati in Coppa dei Campioni e la storia sarebbe stata diversa. Tutti vorremmo avere lo stadio pieno per goderci questo spettacolo".