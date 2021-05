Maldini: "Ci credevamo anche quando le cose non andavano bene. Questi sono ragazzi che possono fare anche meglio"

"Noi ci credevamo anche quando le cose non andavano proprio bene. Si vedevano cose diverse, si vedeva che i giocatori avevano potenzialità per fare di più". Parole di Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Milan. Il DT rossonero si è poi soffermato sulla giovane età del gruppo: "Si vorrebbe tutto e subito, ma con i ragazzi di 20 anni che indossano una maglia prestigiosa non è così. La pazienza nel calcio non esiste, non tutti riescono a vedere i segnali positivi. Questi sono ragazzi che possono fare anche meglio, a 20-21 anni non seri forte come lo sei a 25".