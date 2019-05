Maldini: "Ecco cosa successe nel primo incontro tra me e Singer"

In una parte della lunga intervista concessa a DAZN, Paolo Maldini è stato al gioco, rispondendo ad alcune domande come fosse ad un colloquio di lavoro: "Job interview con il Milan? Mai fatta, non sarei passato probabilmente (ride, nr.). Un pregio e un difetto? Assomiglia al primo incontro che ho avuto con il proprietario del Milan. Essendo americano, sapeva e non sapeva di me. Non mi chiese esattamente questo, però mi chiese come io vedessi una determinata situazione ed era l'opposto suo, quindi pensai 'Iniziamo alla grande' (ride, ndr). Elencare pregi non è neanche tanto carino, sui difetti è più facile e dico permaloso. Perchè dovreste scegliermi? Perchè sono affidabile".