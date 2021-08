Maldini: "Il ritorno dei tifosi allo stadio è bellissimo. Scudetto? I sogni non si negano a nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato di tanti temi tra cui il ritorno dei tifosi allo stadio e il sogno scudetto. Queste le sue parole: "Abbiamo già avuto i tifosi nelle amichevoli e devo dire che all'inizio rimani quasi spiazzato dai rumori. Per tutti i calciatori e per l'allenatore è fondamentale avere i tifosi allo stadio perchè se no è un altro sport. E' bellissimo e incredibile. Scudetto? Sognare mi è sempre piaciuto. Poi come dice Capello è giusto essere realisti ma un sogno non si nega a nessuno"