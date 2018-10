Maldini: "Maradona, Ronaldo e Totti gli avversari più forti. Messi o CR7? Leo è il calcio"

Un tuffo nel passato quello vissuto con Paolo Maldini sul palco del Festival dello Sport di Trento. Questi i suoi avversari più forti affrontati in carriera e la sua visione dell'eterno duopolio Messi-Cristiano Ronaldo.

I tre avversari più forti: "Maradona era qualcosa di diverso, ho affrontato anche Platini che era campionissimo ma Maradona era Maradona. Poi dico Ronaldo dell'Inter, sapeva fare ogni cosa. E poi... Posso mettere un italiano, dico Totti. Anche se le nostre sfide sono state legate solo a competizioni nazionali".

Messi o Ronaldo? "Non voglio togliere nulla a Cristiano perché è fenomenale, ma dico Messi. È l'essenza del calcio, anche per come si comporta in campo quando viene picchiato e si lamenta poco. Negli ultimi quindici anni è stato il più forte in assoluto".