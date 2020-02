Maldini: "Rangnick non è un profilo adatto secondo la mia visione"

Intervistato da Sky Sport al termine di Fiorentina-Milan, Paolo Maldini ha parlato anche di Ralf Rangnick, accostato al Milan con insistenza negli ultimi giorni: "Ho risposto da direttore dell'area tecnica, non ho mai contattato Rangnick e quindi Rangnick non è un profilo adatto per la nostra squadra secondo la mia visione. Io rispondo per quello che so e per quello che faccio".