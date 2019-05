Maldini riceve in regalo una cravatta gialla: "Spero sia di grande auspicio"

Paolo Maldini, dopo aver ricevuto da DAZN una cravatta gialla in regalo, chiaro rimando a quelle indossate da Galliani nel suo periodo al Diavolo, ha parlato delle speranze per il nuovo ruolo da dirigente rossonero: "All'interno del museo del Milan c'è la cravatta gialla di Galliani e questo regalo è veramente di grande auspicio. Difficile arrivare a quei livelli e tornare a vincere come abbiamo fatto per tanti anni. L'unica cosa è che lui la usava un pochino più larga, questa è un po' più moderna (ride, ndr). Se prometto di usarla in tribuna? Solo se arriveremo in qualche finale, se no non la tirerei mai fuori".