Maldini: "Se un giocatore del Milan fa una 'Maldinata' dimostra personalità"

Paolo Maldini, nel corso dell'intervista a DAZN, ha parlato del suo passato da calciatore: "Mio papà negli anni '60 era considerato forse uno dei difensori più tecnici in assoluto. Lui faceva le 'Maldinate', ovvero delle uscite palle al piede con il pallone, rischiando di perdere palla e prendere gol. Se tu rischi negli anni 2000 è un discorso, negli anni '60 ti ammazzavano. Era una pazzia. Secondo me, anche in quello c'è un po' di genetica. Se vedo fare una Maldinata ai giocatori del Milan attuale? L'accetto, perchè è anche sintomo di personalità. Poi, farla sempre è un altro discorso".