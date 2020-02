Maldini su Pioli: "Siamo contenti, credo faremo una seconda parte di stagione super poi ci siederemo con lui per programmare"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli, confermandone la fiducia: "Di Pioli siamo contenti, è subentrato in una situazione non facile, in una squadra che non stava andando bene, con poche certezze. Si è imposto con ragazzi giovani, ha dato un'identità alla squadra. Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose, tutti, giocatori, allenatori e dirigenti, viviamo di risultati. Siamo contenti del suo lavoro, quello che ci auguriamo è di fare una seconda parte della stagione super. Credo che la faremo, poi ci siederemo a maggio per programmare il futuro con lui".