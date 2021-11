Maldini sul rinnovo di Kessie: "Incontreremo per l'ennesima volta l'agente, poi decideremo in serenità"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Milan-Porto di Champions League sul rinnovo di Kessie: "Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità. Ma non è all'ordine del giorno: ora abbiamo due partite importanti. Capiamo il discorso dei soldi (riferito alle parole di Seedorf, ndr - CLICCA QUI per leggerle), ma non è questa la questione di Franck; siamo in Champions anche grazie a donnarumma e Calhanoglu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine".