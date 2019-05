Maldini: "Vi racconto come gestii lo stress a Manchester nel 2003"

Paolo Maldini ha raccontato ai microfoni di DAZN un retroscena riguardo la finale di Manchester del 2003, vinta ai rigori contro la Juventus: "Un momento in cui ho saputo gestire un team sotto stress? Oddio, alla vigilia della finale di Manchester contro la Juve. Siamo tornati in finale dopo 9 anni, molti compagni non erano mai stati in una finale di Champions League: ho dovuto fingere di essere la persona più tranquilla del mondo e tutti mi dicevano “ma cavolo Paolo come fai a essere così tranquillo?” e io dicevo “eh sai è l’abitudine!” e invece dentro di me avevo il fuoco, però son riuscito a gestire quella pressione. Si stupivano che riuscissi a dormire: avevo preso una pastiglia per dormire (ride, ndr). Sono piccole bugie che danno sicurezza al gruppo".