Mancini sul Milan: "Ha giocatori validi, migliora anno dopo anno"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha parlato anche del Milan dopo il derby di domenica scorsa: "Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri: in questo modo una squadra non può avere una base solida. Nel loro caso si deve ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter".