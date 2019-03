Maniero a MN: "Milan-Sassuolo? Positivo vincere in sofferenza. Qualche mese fa il Diavolo avrebbe perso"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it. Queste le sue parole su Milan-Sassuolo: "Se poi i risultati son quelli ottenuti ultimamente, ben venga la stanchezza. Vincere una partita come quella contro il Sassuolo, portata a casa con sofferenza e non giocando il miglior calcio possibile, è un segnale positivo. Magari qualche mese fa una partita come quella di sabato l'avresti persa. Ci son dei periodi in cui lasci da parte il bel gioco e badi più alla sostanza. Penso che siano contenti lo stesso, visto il cammino del Milan e delle avversarie. Il sorpasso sull'Inter fa ben sperare e consente di ricaricare di entusiasmo tutto l'ambiente. Da adesso alla fine l'obiettivo è quello di mantenere il terzo posto".