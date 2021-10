Maniero: "Vedo Pioli alla guida del Milan anche nei prossimi anni"

Filippo Maniero, ex attaccante del Milan, si è così espresso a Leggo su Pioli: "Se non viene rinnovato lui che ha ottenuto questi risultati, non vedo chi dovrebbe meritarlo. Capisco gli allenatori che sono in difficoltà, con società che cambiano per cercare qualcosa di nuovo, ma credo che la continuità sia fondamentale. La Juventus e l'Atalanta hanno ottenuto grandi risultati con Allegri e Gasperini perché si è data una continuità al lavoro. Se credi in un tecnico e vedi che i ragazzi lo seguono, è giusto continuare su quella strada e non cambiare. Poi sta anche all'allenatore se ci sono i presupposti per continuare o no, ma visto come stanno andando le cose, non credo ci siano problemi a vedere Pioli alla guida del club per i prossimi anni".