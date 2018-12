Marani: "A gennaio servono centrocampisti, sacrificherei Çalhanoglu. Stupito dalla distanza tra dirigenza e tecnico"

Matteo Marani, presente nel salotto pomeridiano di Sky Sport 24, ha commentato così le ultime vicende sul Milan: "Martedì ci sarà la partita nella partita tra Gattuso e Inzaghi, protagonisti entrambi dei grandi successi mondiali del Milan. Ora i rossoneri pagano tanto le assenze e si è visto. Non credo abbia fatto una gara così negativa ad Atene, è mancata la ferocia. Ciò che mi stupisce però è la distanza tra dirigenza e allenatore, anche tramite le parole nel post gara dell'Olympiacos. Continuo a pensare che Rino sia un eccellente allenatore, a Bologna sarà fondamentale perché entrambe le formazioni si giocano molto. Mercato? Il Diavolo è la squadra che ha più bisogno delle trattative, servono scelte sicure soprattutto in mezzo al campo. Anche in cambio di qualche sacrificio come Çalhanoglu che sta faticando e sta sparendo con questo cambio di modulo".