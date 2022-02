Marani: "Il Milan sta facendo meglio dello scorso anno nonostante manchino alcuni giocatori importanti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del Milan. Queste le sue parole "Il Milan ha trovato delle alternative e sono giocatori importanti. Mancano anche profili importanti come Ibrahimovic, che non è quello dello scorso anno, manca Kjaer infortunato e alcuni giocatori come Bennacer e Kjaer non stanno rendendo come lo scorso anno. Se la stagione passata è stato un exploit, quest'anno è una conferma e grande merito va all'allenatore e alla dirigenza"