Marani: "Per un terzino come Theo avere un modello come Maldini è come per un 10 aver avuto la possibilità di confrontarsi con Maradona"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Theo. Queste le sue parole: "Parlare con Maldini per un laterale sinistro come lui è come per un 10 parlare con Maradona, vuol dire avere un modello straordinario. Deve migliorare ancora dal punto di vista difensivo ma ho visto segnali importanti con la Roma e con il Venezia. Se continua a crescere ha ancora grandi potenzialità, il Milan poi è stato molto bravo a crederci quando ancora in pochi lo conoscevano"