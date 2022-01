Marani sul gol annullato al Milan: "Un errore non giustificabile neanche nelle categorie minori. Decisione che mina gli equilibri del campionato"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Matteo Marani ha parlato dell'episodio arbitrale di Milan-Spezia. Queste le sue parole: "Complessivamente ho maturato un po' di rabbia, parlando da spettatore terzo. In Serie A non si può assistere ad un errore così, non è un errore giustificabile neanche nelle categorie minori. Questa decisione va a minare gli equilibri del campionato inevitabilmente. Apprezzo molto però, bisogna dirlo, il grande garbo che sta mantenendo il Milan in queste ore. Siamo abituati agli estremi e invece il Milan con un garbo istituzionale e un aspetto di comprensione, ha mostrato una reazione seria e matura. Lamentarsi per ottenere è un pensiero provinciale e errato che ha portato ad alterazioni degli arbitraggi"