Marchegiani: "Ibra può essere un aiuto, ma non può essere il giocatore su cui iniziare un nuovo progetto"

Queste la parole a Sky di Luca Marchegiani su Zlatan Ibrahimovic: "Io non credo che l'età sia un problema per fare un'altra stagione, anzi farebbe anche meglio. Io credo che Ibra sia stato un'ancora di salvezza per il Milan che aveva bisogno di un giocatore come lui, ma non credo che lo svedese sia il giocatore fondamentale da cui ripartire perchè i rossoneri devono ricostruire dalla base. Ibra può essere un aiuto per mascherare alcune difficoltà, ma non può essere il giocatore su cui iniziare un nuovo progetto".