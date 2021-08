Marchegiani:  "Ibrahimovic e Giroud hanno una struttura fisica simile ma hanno caratteristiche diverse"

Intervenuto ai microfoni di sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato di Giroud e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic e Giroud hanno una struttura fisica simile ma hanno caratteristiche diverse. Possono giocare insieme. Il 4-4-2 è un'alternativa e Giroud può stare in questo modulo. Non è un grandissimo finalizzatore ma crea spazi perfettamente e per questo i tre trequartisti dovranno essere bravissimi a inserirsi"