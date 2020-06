Marchetti: "Con l'arrivo di Rangnick probabile addio di Maldini e Massara"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato delle ultime notizie su Rangnick e sulla dirigenza rossonera. Queste le sue parole: "Risulta che ci sia stato un incontro tra Gazidis e Rangnick per parlare del nuovo corso del Milan. Come detto nei giorni scorsi, mi stupirei se Rangnick il prossimo anno non fosse sulla panchina del Milan. Lo staff dirigenziale del Milan, eccetto probabilmente Maldini e Massara, rimarrà lo stesso con Moncada che suggerirà a Rangnick alcuni acquisti. Sarà un Milan basato sui giovani. Rangnick è un allenatore che ha portato squadre piccole alla gloria: il Milan non è una piccola squadra ma deve tornare alla gloria attraverso un percorso suggestivo ma difficile."